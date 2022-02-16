Ученые из Университета Мичигана попытались определить, что находится внутри черной дыры

Энн-Арбор, 16 февраля. Содержимое черной дыры волновало умы ученых многие годы. Группа физиков из Университета Мичигана предприняла первые попытки изучения состава данной области пространства-времени.

Ученые использовали в своем исследовании квантовые вычисления и искусственный интеллект. Они предположили, что решение квантовой матричной модели позволит раскрыть сведения о гравитации. Физики использовали нейросеть, чтобы определить волновую функцию модели с самой маленькой из возможных энергий.

Ученые из мичиганского университета смогли выявить основное состояние обеих матричных схем. Дальнейшая работа физиков будет состоять в том, чтобы определить, какой вид имеет черная дыра изнутри.

Астрономы из Университета Юты в США обнаружили необычную черную дыру промежуточной массы, которая не похожа ни на одну другую. Объект в 100 тыс. солнечных масс меньше, чем черные дыры, обнаруженные в центрах галактик.

Черная дыра «Единорог» находится на расстоянии всего лишь 1500 световых лет от Земли, передает «Ридус». Ее масса может быть в три раза больше Солнца.