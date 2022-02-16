Пекин, 16 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева может пропустить пресс-конференцию после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Накануне Валиева заняла первое место в короткой программе индивидуального турнира. Фигуристка воздержалась от общения с журналистами. Произвольную программу на ОИ-2022 спортсмены представят 17 февраля. По словам Адамса, МОК не может заставить атлетов посещать пресс-конференции.

«Я не уверен, что мы сможем заставить ее появиться на пресс-конференции. Я считаю эту возможность неочевидной. Не думаем, что она будет на следующей пресс-конференции», — отметил он.

Сборная России по фигурному катанию, выступающая под флагом ОКР, 7 февраля выиграла золото в командном турнире, передает RT. МОК отложил награждение победителей, сославшись на необходимость юридических консультаций с WADA. Позднее стало известно, что в допинг-пробе Валиевой обнаружили три вещества для сердечно-сосудистой системы.

Подопечная Этери Тутберидзе получит возможность стать участницей показательных выступлений в Пекине, если попадет в тройку призеров, несмотря на допинг-скандал. Весь тренерский штаб и болельщики поддерживают юную спортсменку и верят в ее невиновность в употреблении допинга.