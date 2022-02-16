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Политолог Погребинский заявил о планах США заставить весь мир поверить в «нападение» РФ

Политика
Политолог Погребинский заявил о планах США заставить весь мир поверить в «нападение» РФ
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 16 февраля. США пытаются сделать так, чтобы как можно больше людей поверили в скорое «вторжение» России на Украину. Об этом рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

Он уверен: ради того, чтобы все уверились в «нападении», Вашингтон и его союзники призывают своих граждан покинуть Украину и эвакуируют дипломатов.

«Просто, если этого не сделать, будет понятно, что это все мистификация», — пояснил Погребинский, выступая на «Радиоточке НСН».

Политолог Погребинский заявил о планах США заставить весь мир поверить в «нападение» РФ
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Истерия западных стран под кодовым названием «Путин нападет» следует по определенному протоколу. Согласно ему, нужно вывозить дипломатов из страны или хотя бы отправлять их в другие города. «Друзья» Украины придумали отличную схему «российского вторжения», которая является беспроигрышной.

«Если (президент России Владимир. — Прим. ФАН) Путин нападет — они были правы и все, что могли, сделали. Украину защищать США не собираются, и они об этом предупреждали, а своих граждан и посольство — да. А если Путин не нападет, то они скажут: "Мы его напугали, поэтому он не напал"», — рассекретил план американцев Михаил Погребинский.

Ранее США и Великобритания перевели своих дипломатов из Киева во Львов. Канада и вовсе приостановила работу своего посольства на Украине, информирует НСН.

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украина погребинский вторжение
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