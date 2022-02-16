Средний доход работающих пенсионеров в России составил 66 тысяч рублей

Москва, 16 февраля. Совокупный средний доход работающих пенсионеров в России составляет около 66 тысяч рублей, а их пенсионная выплата — 14 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд и Пенсионный фонд.

При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тысяч рублей. В декабре 2021 года средняя пенсия в России достигала 15,8 тысячи рублей. С учетом реальной инфляции выплаты сократились на 2,9%.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тысяч рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тысяч рублей ежемесячно», — цитирует сообщение Минтруда «ФедералПресс».

Страховые пенсии неработающим россиянам проиндексировали в феврале, но военные пенсионеры доплаты еще не получили. Индексация военных пенсий будет произведена в ближайшее время. Законопроект о дополнительной индексации пенсий Совет Федерации одобрит в феврале, далее документ направят на подпись президенту РФ Владимиру Путину.