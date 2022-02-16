Фигуристок Щербакову и Трусову проверили на допинг после скандала с Валиевой

Москва, 16 февраля. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало на допинг российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову после скандального инцидента с Камилой Валиевой.

Сообщения в СМИ о сомнительной допинг-пробе у Валиевой стали причиной для проверки Щербаковой и Трусовой допинг-офицерами ITA. Анализы фигуристок были чистыми и сняли все вопросы у представителей антидопингового агентства. Об этом рассказали источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), информирует «РБК Спорт».

Трусову, Щербакову и Валиеву тестировали на допинг с декабря и до старта ОИ-2022 минимум трижды. Все анализы были отравлены в лабораторию Стокгольма. Ко всем спортсменкам, кроме Валиевой, у антидопинговых служб не возникли вопросы.

Ранее Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Вторую строчку занимает Щербакова. Замыкает тройку лидеров фигуристка из Японии Каори Сакамото. Еще одна россиянка Трусова идет четвертой.