Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 11:26
11:25
Общество
Галина Грачевская подала апелляцию на решение суда об отказе выделить ей долю в «Ералаше»
11:23
Шоу-бизнес
Бондарчук, Ахметзянова и Федоров разыграли любовный треугольник в «Годе культуры — 2»
11:22
Политика
СNN: санкции против РФ могут иметь неприятные последствия для США
11:21
Армия
Разведка Эстонии перенесла дату «российского вторжения» на Украину
11:20
Общество
Более 700 россиян с коронавирусом скончались за сутки
11:16
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» призвал к сдержанности политические партии Ливии
11:15
Происшествия
Полицейские задержали второго подозреваемого в избиении экс-депутата Госдумы Шингаркина
11:15
Армия
НМ ЛНР: Киев наращивает группировку войск на границах с Россией и Белоруссией
11:10
Общество
Народный художник Татарстана Зуфар Гимаев скончался на 72-м году жизни
11:10
Политика
Сенатор Пушков сравнил заявления Запада о «российском вторжении» с «пробиркой Пауэлла»
Все новости

Фигуристок Щербакову и Трусову проверили на допинг после скандала с Валиевой

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 09:55
Олимпийские игры 2022
Фигуристок Щербакову и Трусову проверили на допинг после скандала с Валиевой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Москва, 16 февраля. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало на допинг российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову после скандального инцидента с Камилой Валиевой.

Сообщения в СМИ о сомнительной допинг-пробе у Валиевой стали причиной для проверки Щербаковой и Трусовой допинг-офицерами ITA. Анализы фигуристок были чистыми и сняли все вопросы у представителей антидопингового агентства. Об этом рассказали источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), информирует «РБК Спорт».

Трусову, Щербакову и Валиеву тестировали на допинг с декабря и до старта ОИ-2022 минимум трижды. Все анализы были отравлены в лабораторию Стокгольма. Ко всем спортсменкам, кроме Валиевой, у антидопинговых служб не возникли вопросы.

Ранее Валиева захватила лидерство по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Вторую строчку занимает Щербакова. Замыкает тройку лидеров фигуристка из Японии Каори Сакамото. Еще одна россиянка Трусова идет четвертой.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристок Щербакову и Трусову проверили на допинг после скандала с Валиевой
допинг валиева щербакова
Комментировать