Рубль укрепился к доллару на старте торгов Московской биржи

Москва, 16 февраля. Позиции российской валюты усилились к доллару, но ослабли к евро в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствует статистика торговой площадки.

Курс американской валюты относительно уровня закрытия предыдущей сессии упал на 0,75 коп. и составил 75,305 рубля. Стоимость евро при этом продемонстрировала рост на 7 коп. — до 85,57 рубля.

Российский рынок акций по итогам основных торгов 15 февраля вырос на 3,42%. Курс доллара к 19:03 по Москве снизился на 1,18 рубля — до 75,58 рубля. Биржевая стоимость евро упала на 87 копеек и достигла 85,85 рубля.

Рынок РФ отреагировал ростом ценных бумаг и курса рубля на сообщение Минобороны России об окончании ряда учений Вооруженных сил РФ. По заявлению министерства, подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начали возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.