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Два больших спортивных центра откроются в этом году во Владимирской области
Общество
Два больших спортивных центра откроются в этом году во Владимирской области
gov.spb.ru  /  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Владимир, 16 февраля. До конца года завершится монтаж физкультурно-спортивного комплекса в Коврове и восстановление стадиона «Олимп» в Селивановском районе. Из федерального бюджета выделят свыше 225 млн рублей.

Ковровский физкультурно-оздоровительный комплекс оснастят всем необходимым для занятий борьбой, спортивной гимнастикой, фехтованием, пишет издание «Владимирские ведомости». Будет построена гостиница для организации тренировочных сборов и база проката лыж. В спортивном центре Селивановского района будут оборудованы поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, трибуны, хоккейная площадка с искусственным льдом и спорткомплекс с тренажерным залом. Кроме того, еще 100 млн рублей из федерального бюджета выделят Владимирской области на развитие современной спортивной инфраструктуры шаговой доступности в городах и сельской местности.

Ранее в руководстве омского хоккейного клуба «Авангард» прокомментировали ход строительства спорткомплекса «Арена Омск». К началу 2022 года будет завершен монтаж всех основных конструкций.

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