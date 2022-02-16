Что скрывают кадры Maxar Technologies, которыми демонстрируют подготовку РФ к «вторжению» на Украину

Спутниковые снимки, которыми сегодня пытаются иллюстрировать «неизбежность вторжения России на Украину», на деле представляют собой образец тонкого манипулирования данными, подмены и сокрытия важной информации. В центре этой операции, возможно осуществляемой по приказу Пентагона и спецслужб США, стоит якобы частная компания Maxar Technologies, торгующая спутниковыми снимками высокого разрешения.

Бизнес Maxar был основан экс-подрядчиком Пентагона Уолтером Скоттом, руководившим проектами Brilliant Pebbles и Brilliant Eyes в Ливерморской национальной лаборатории, которые разрабатывались в рамках программы СОИ. Brilliant Eyes — проект наблюдения за земной поверхностью со спутников, из которого и выросли нынешние возможности Maxar. В 1992 году на фоне разрядки в отношениях с Россией наработки по СОИ, в первую очередь в вопросе обнаружения стартов баллистических ракет, надо было спасать, поэтому их коммерциализировали, пусть и частично, именно через компанию Maxar, тогда называвшейся Digital Globe.

Значительная часть таких технологий осталась у военных, которые крайне ограниченно передавали в гражданский сектор свои главные «орбитальные глаза» — шпионские спутники KeyHole, которые давали невероятное разрешение в 5-10 см на каждый пиксель. Для сравнения: Maxar сегодня продает изображения с разрешением в 4-8 раз хуже, 40 см на пиксель. Такие нечеткие снимки позволяют определить крупный объект, например самолет, танк или ракетную установку, но не позволяют его идентифицировать. Например, вы увидите нечто похожее на танк, но не сможете определить, он настоящий или это муляж, не сможете определить тип бронетехники или страну ее происхождения.

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В этой истории есть интересный момент: после конца 1990-х годов в США официально не запускали новые спутники-шпионы, а последняя серия KeyHole, КН-13, существует только в домыслах, официально она не подтверждена. Так откуда же Maxar берет свои чудо-снимки с разрешением как у KeyHole, но которых якобы нет на орбите? Ведь его гражданские спутники имеют более скромную оптику.

И вот тут мы подходим ко второй интриге: судя по всему, серия КН-13 все-таки реальна и Maxar Technologies получает доступ к результатам ее работы, включая и снимки с нужным разрешением. Очевидный вопрос: а зачем Пентагону такая «коммерческая» прокладка? Ответ прост. Такой подход открывает самые широкие возможности для манипулирования данными: через Maxar можно легализовать как настоящие разведданные, так и откровенную дезинформацию. Например, можно вспомнить пресловутые «мобильные химические лаборатории» Саддама Хусейна, фальшивые спутниковые снимки которых демонстрировал в 2003 году Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН. Впоследствии оказалось, что это обычные грузовики и никакого химоружия в них не было.

Маркером того, что сейчас речь тоже идет о провокации, является нежелание Пентагона демонстрировать настоящие детальные снимки мест базирования российских войск. Хотя такие данные у военного ведомства США, безусловно, есть, ведь сегодня на орбите работают минимум семь спутников KeyHole последней серии, которые при желании могут даже зафиксировать тактические номера российских танков, бронетехники и самолетов.

Но легче подставить под огонь критики коммерческую компанию, ведь во второй раз официальное представление в Совбезе ООН фальшивых данных, да еще и касающихся России, которая может спокойно ответить на должном уровне и больно ударить уже по самим США.

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