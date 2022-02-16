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Bloomberg: нефтяные трейдеры готовятся к возможным санкциям против России

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 09:46
Экономика
Bloomberg: нефтяные трейдеры готовятся к возможным санкциям против России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Нефтетрейдеры и покупатели российской нефти ведут подготовку к предполагаемым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, трейдеры опасаются того, что ограничения коснутся популярных в Азии марок — ESPO и Sokol. Первый сорт добывается в Сибири и поставляется в регион по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», а второй экспортируют с Дальнего Востока.

Ряд экспертов уточнили, что надеются на лучший исход ситуации, но рассматривают вариант закупок энергоресурса на апрель, чтобы заранее запастись топливом. А несколько европейских трейдеров заявили, что обстановка вокруг Украины может повлиять на нефтяной рынок.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заметил, что представители западных концернов и торговых ассоциаций предостерегают политиков от введения новых санкций против РФ, так как они ударят, в первую очередь, по европейскому бизнесу.

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