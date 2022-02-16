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Режиссер Ладо Кватания рассказал о главной идее выступления певицы Манижи на Евровидении

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 09:40
Шоу-бизнес
Режиссер Ладо Кватания рассказал о главной идее выступления певицы Манижи на Евровидении
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 16 февраля. Певица Манижа приняла участие в конкурсе «Евровидение», чтобы показать миру многообразие религий и этносов, собранных в русской женщине. Об этом рассказал режиссер клипов Oxxxymiron и Хаски Ладо Кватания.

Кватания был постановщиком номера на песню Russian Woman представительницы России на Евровидении в 2021 году. Режиссер рассказал, что в Европе благодаря Маниже узнали о многонациональности России, а внутри страны началась дискуссия на эту тему. Он считает, что это стало главной победой исполнительницы в конкурсе в Роттердаме.

Клипмейкер объяснил причину появления огромной волны негатива на певицу после Евровидения. Он рассказал, что люди не поняли главную идею песни о том, что русская женщина многообразна. Хейтеры обратили внимание только на то, что родившаяся в Таджикистане женщина поехала представлять Россию.

«Это вызвало колоссальный всплеск ксенофобии. Вылезли и расисты, и диванные патриоты. Но Манижа поехала на конкурс демонстрировать русскую женщину разных религий и этносов — в этом идея. И для этого нужна была международная площадка», — отметил клипмейкер.

Режиссер рассказал, что Манижа очень давно мечтала попасть на Евровидение. По словам Кватании, ей позвонили за несколько дней до начала отборочного тура и она показала песню, которая была написана год назад. «Русская женщина» понравилась не только организаторам отбора, но и зрителям, которые выбрали ее на голосовании.

Ранее пользователи Сети иронично оценили выступление певицы Алины Паш, которая стала победительницей национального отбора Украины на музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Комментаторы посчитали, что украинка позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Ладо Кватания рассказал о главной идее выступления певицы Манижи на Евровидении
юрий дудь Манижа ладо кватания
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