Режиссер Ладо Кватания рассказал о главной идее выступления певицы Манижи на Евровидении

Москва, 16 февраля. Певица Манижа приняла участие в конкурсе «Евровидение», чтобы показать миру многообразие религий и этносов, собранных в русской женщине. Об этом рассказал режиссер клипов Oxxxymiron и Хаски Ладо Кватания.

Кватания был постановщиком номера на песню Russian Woman представительницы России на Евровидении в 2021 году. Режиссер рассказал, что в Европе благодаря Маниже узнали о многонациональности России, а внутри страны началась дискуссия на эту тему. Он считает, что это стало главной победой исполнительницы в конкурсе в Роттердаме.

Клипмейкер объяснил причину появления огромной волны негатива на певицу после Евровидения. Он рассказал, что люди не поняли главную идею песни о том, что русская женщина многообразна. Хейтеры обратили внимание только на то, что родившаяся в Таджикистане женщина поехала представлять Россию.

«Это вызвало колоссальный всплеск ксенофобии. Вылезли и расисты, и диванные патриоты. Но Манижа поехала на конкурс демонстрировать русскую женщину разных религий и этносов — в этом идея. И для этого нужна была международная площадка», — отметил клипмейкер.

Режиссер рассказал, что Манижа очень давно мечтала попасть на Евровидение. По словам Кватании, ей позвонили за несколько дней до начала отборочного тура и она показала песню, которая была написана год назад. «Русская женщина» понравилась не только организаторам отбора, но и зрителям, которые выбрали ее на голосовании.

Ранее пользователи Сети иронично оценили выступление певицы Алины Паш, которая стала победительницей национального отбора Украины на музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Комментаторы посчитали, что украинка позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи.