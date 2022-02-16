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Минобороны РФ обновит систему предупреждения о ракетном нападении

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 09:40
Армия
Минобороны РФ обновит систему предупреждения о ракетном нападении
wikipedia.org  /  RussianArms / CC BY 3.0

Москва, 16 февраля. Система предупреждения о ракетном нападении ВС РФ полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж» к 2030 году.

По словам начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС РФ полковника Сергея Сучкова, к 2030 году будет модернизирован ряд радиолокационных станций (РЛС) в Иркутской области и в Краснодарском крае.

«Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», — заявил Сучков.

Помимо этого, в Ленинградской области появятся новые средства с усиленной защитой от воздействия помех и с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Ранее истребители-перехватчики МиГ-31 с помощью бортовой РЛС «Заслон-М» развернули радиолокационное поле во время ночных учений под Петербургом.

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