Как на Украине оценивают провальное выступление своей команды на Олимпиаде-2022

Похоже, на Олимпиаде в Пекине сборная Украины переживает фиаско. Она до сих пор не завоевала ни одной медали, а ее представители заняли последние места чуть ли не во всех дисциплинах, в которых участвовали. На родине этот «олимпийский позор» воспринимают с огромной болью, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с позицией редакции.

С начала зимней Олимпиады в Пекине прошло уже почти две недели. За это время российская сборная выиграла 20 медалей. За это же время украинские спортсмены не завоевали ни одной награды. Во многом поэтому Игры по украинскому телевидению освещают крайне скупо — показывают главным образом соревнования, в которых участвуют украинцы. И разочарованно вздыхают, когда соотечественники занимают места в самом конце.

Бывают тут и настоящие ноу-хау, связанные с трансляцией Игр. Так, телеканал «UA: Перший» демонстративно прервал трансляцию эстафетной женской лыжной гонки за километр до финиша. Тем самым украинские телевизионщики избежали необходимости показывать триумфальную победу сборной России. Тут, правда, не выдержали даже украинские журналисты.

Один из них, Валерий Пригорницкий, написал в соцсетях:

«Прерывать трансляцию женской лыжной эстафеты за километр до финиша — это какой-то театр абсурда. Причем прерывать ее умышленно, по указу «сверху»… Так, пожалуйста, не показывайте на соревнованиях по биатлону россиянина Карима Халили, ведь у него отношения с украинской биатлонисткой Екатериной Бех. Не нужно показывать и прыжки нашего олимпийского чемпиона Александра Абраменко, ведь его жена — российская фристайлистка!»

При этом на Играх в Пекине Украина столкнулась с целой чередой как спортивных, так и околоспортивных провалов. Например, украинскую сборную сняли с соревнований по лыжному фристайлу из-за положительных тестов на коронавирус, обнаруженных у пяти ее членов. Украинская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко потеряла сознание во время гонки из-за аллергии на холодный воздух. А саночник Андрей Мандзий вылетел из своих санок на трассе, доехав до финиша на «пятой точке».

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, выступая в одиночном катании в командных соревнованиях, надела костюм-«вышиванку», но заняла место в конце первой десятки. А украинский фигурист Иван Шмуратко, который перед выступлением демонстративно отвечал российской прессе по-английски, и вовсе занял 24-е (последнее) место в мужском одиночном катании. Последнее место в танцах на льду заняла и украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин. В общем зачете украинская команда по фигурному катанию заняла на Играх последнее место и досрочно отправилась домой.

Федеральное агентство новостей /

Этим олимпийский провал Украины не ограничился. Прыгуны с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк заняли соответственно 44-е и 50-е места среди 50 участников в первой попытке и даже не попали в финал. А украинские лыжницы в классической эстафете быстро отстали от сборных-лидеров на целый круг (то есть на 2,5 минуты), за что получили дисквалификацию и в итоге остались единственной командой, которая не показала вообще никакого результата.

Большие надежды на Украине возлагали на выступление скелетониста Владислава Гераскевича. Видимо, чтобы поднять свой боевой дух, Гераскевич прямо по ходу соревнований демонстрировал на камеру мини-плакат, где на фоне флага Украины было написано по-английски: «Нет войне». Увы, после первых двух заездов политически активный украинец потерял всякие шансы на успех, а в итоге стал 18-м.

«Не Олимпиада, а страшный сон», — написал по этому поводу в соцсетях украинский чемпион Пхенчхана-2018 по лыжному фристайлу Александр Абраменко.

Безусловно, безмедальные Олимпиады бывали у украинской сборной и раньше. Но никогда еще они не оборачивались такой чередой явных провалов на виду у всего мира. Именно поэтому в стране сегодня говорят о «самом позорном выступлении за всю историю независимой Украины».

Зато накануне поездки в Пекин сборную тщательно проинструктировали на предмет «провокаций с российской стороны». Чиновники обязали украинских спортсменов всячески избегать фотографирования с россиянами, не стоять с ними рядом и, упаси бог, не говорить на русском языке с прессой. Поэтому в Киеве уже начали шутить, что позорные результаты украинских олимпийцев связаны с «панической боязнью» оказаться на одном пьедестале с россиянами.

В целом, признают эксперты, большие олимпийские победы Украины закончились вместе с наступлением независимости. В составе советской или постсоветской олимпийских сборных украинцы исправно брали свою небольшую долю медалей и при этом чувствовали себя частью страны, регулярно входившей в тройку призеров Игр. Но после объявления независимости случилась катастрофа. Достаточно сказать, что за все 30 лет независимости украинские спортсмены завоевали на всех зимних Играх всего три золотые медали.

instagram.com / @oksanabaiul

Оксана Баюл

Первое золото в далеком 1994-м получила в Лиллехаммере украинская фигуристка Оксана Баюл. Вскоре после триумфа она переехала в США и стала зарабатывать деньги на тренерском поприще. А заодно периодически попадала в скандалы, как говорят, связанные с проблемами с алкоголем. В 2021-м Баюл окончательно отказалась от украинского гражданства в пользу американского.

Второе олимпийское золото Украине пришлось ждать 20 лет — на Олимпиаде в 2014-м в Сочи украинские лыжницы одержали победу в командной эстафете четыре на шесть километров.

Третий успех пришел к Украине на Играх 2018 в Пхенчхане — украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал золото в лыжной акробатике. На этом высшие успехи украинцев на зимних Играх исчерпываются.

Конечно, пока зимняя Олимпиада 2022 еще далеко не закончена, и украинские болельщики по-прежнему ждут от своих спортсменов побед. Но самые трезвомыслящие из них понимают — скорее всего, их ожидания окажутся напрасными. В стране, где спортсмены-профессионалы регулярно жалуются на нехватку финансирования и современных тренировочных баз, трудно ожидать крупных спортивных прорывов. Тем более — на фоне того, что многие профессионалы, не дождавшись ни денег, ни внимания со стороны государства, просто уезжают за границу, меняют гражданство и выступают на Олимпиадах под чужим флагом.

Федеральное агентство новостей /

Справка ФАН

На Олимпиаде в Пекине Украину представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах. Медали украинцев на зимних ОИ:

Лиллехаммер-1994 — 1 золото, 1 бронза; Нагано-1998 — 1 серебро; Солт-Лейк-Сити-2002 — 0 медалей; Турин-2006 — 2 бронзы; Ванкувер-2010 — 0 медалей; Сочи-2014 — 1 золото, 1 бронза; Пхенчхан-2018 — 1 золото.

Всего с момента начала выступлений сборной независимой Украины ее представители завоевали на зимних Олимпийских играх восемь медалей.