Атака на республики: что готовят ВСУ 16 февраля под прикрытием учений «Метель»

Жители Донецка сообщили о появлении над городом истребителей, что является экстраординарным событием. Ведь украинская авиация после чувствительных потерь, понесенных в 2014–2015 годах, не участвовала ни в одном из многочисленных событий, связанных с обострением ситуации в Донбассе за последние годы.

Переброску артиллерии, бронетехники, авиации и живой силы Украина ведет под прикрытием учений «Метель-2022», которые используются генштабом ВСУ для скрытного сосредоточения запрещенных Минскими соглашениями тяжелых видов вооружений к линии соприкосновения в Донбассе.

Бронетехника ВСУ, включая танки, замечена в районе Луганска на расстоянии 15 км от позиций Народной милиции ЛНР. Сюда же прибыл дивизион РСЗО «Град». Из Одесской области в Краматорск переброшен дивизион ЗРК С-300, который должен прикрыть командный пункт штаба операции объединенных сил.

Украина активно перебрасывает войска: на Дебальцевском направлении из Харьковской области усилены ударные возможности 30-й механизированной бригады, на Донецком направлении командование украинской оперативной тактической группы «Восток» сформировало две бронегруппы. Одна создана в составе 53-й, а вторая в составе 54-й механизированных бригад. В нынешних учениях эти бронегруппы отработали варианты наступления при постоянной артиллерийской поддержке.

Под Мариуполем развернуты 12 установок РСЗО «Смерч» с дальностью стрельбы до 120 км. Если учесть, что до российско-украинской границы здесь по прямой всего лишь 40 км, то можно легко понять, на кого нацелены ракеты украинской армии.

Новостное агентство «Харьков». /

Чтобы осложнить контроль миссии ОБСЕ за переброской украинских войск на Донбасс, Киев широко использует мобильные группы РЭБ. Украинские станции «Буковель-АД» подавляют помехами каналы управления БПЛА, которые принадлежат миссии ОБСЕ, и таким образом не позволяют международным наблюдателям отслеживать перемещение украинских войск непосредственно к линии разграничения. Серьезную помощь киевскому режиму в этом вопросе оказали США и Великобритания. Под видом эвакуации они отозвали своих представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, фактически парализовав ее работу.

По данным зарубежных СМИ, из общей численности в 260 тысяч военнослужащих ВСУ большая часть (а именно 150 тысяч) солдат и офицеров уже находятся в нескольких километрах от позиций Народной милиции ЛНР и группировка украинских войск под прикрытием учений «Метель-2022» продолжает быстро наращиваться.

Служба безопасности Украины сообщила, что с 15 февраля начнутся масштабные учения в Харьковской области по сценариям противодействия диверсионным группам противника. В районе поселка Пески неподалеку от Донецкого аэропорта обнаружены бойцы сил специальных операций Украины, что говорит о приоритетном значении этого направления для ВСУ. К чему же готовятся спецслужбы Украины?

По информации директора СВР Сергея Нарышкина, все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ уже сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании и Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения.

«Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — разумный вопрос задал глава СВР.

ПолитЭксперт / Анастасия Алексеева

Российская СВР сообщает, что в зону предстоящих боев уже прибыли иностранные журналисты: их задача под видом освещения учений «Метель-2022» подготовить фейковые информационные вбросы о якобы готовящемся нападении России на Украину. В рамках дезинформационной операции Crushing Sword («Сокрушительный меч») киевским режимом уже создана специальная структура, которая заранее снимает постановочные видеосюжеты о «зверствах российских оккупантов», напавших на Украину.

Фальшивые новости уже идут непрекращающимся потоком, внутри которого отметился даже президент США Джо Байден. Согласно информации газеты Politico, на видеоконференции с лидерами западных стран Евросоюза и НАТО он четко назвал свою дату «нападения» России на Украину — 16 февраля. Учитывая это, а также подстрекательский характер заявлений целого ряда ведущих западных политиков и СМИ, можно предположить, что именно на 16 февраля запланирована крупная провокация украинской армии против ЛНР и ДНР, которая якобы должна привести к прямому вмешательству России в конфликт в Донбассе.

Антироссийскую кампанию раскручивают и другие действия, в частности — заявление официальных представителей пяти государств: США, Великобритании, Германии, Канады и Австралии. В нем говорится о намерении эвакуировать сотрудников своих посольств и членов их семей из Киева. Официальной причиной является якобы грядущее нападение России на Украину. Вслед за англосаксами искусственно созданная паника охватила и дипмиссии других государств: всего о готовности провести эвакуацию своего дипперсонала и граждан с территории Украины заявили более 20 стран. В свою очередь, крупнейшие страховые компании предупредили, что с 14 февраля они, в связи с угрозой боевых действий на Украине, отказываются производить страховые выплаты авиакомпаниям в случае утраты самолета или гибели пассажиров, что фактически означает прекращение авиаперевозок на Украину.

При всей кажущейся абсурдности все эти хорошо скоординированные международные провокации имеют ярко выраженную цель — ложно обвинить Москву в агрессивности, отвлечь население стран НАТО и ОБСЕ от предложений России по гарантиям безопасности, заболтать невыполнение Киевом Минских соглашений, спровоцировать войну на Донбассе.

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