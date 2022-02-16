Атака на республики: что готовят ВСУ 16 февраля под прикрытием учений «Метель»

Жители Донецка сообщили о появлении над городом истребителей, что является экстраординарным событием. Ведь украинская авиация после чувствительных потерь, понесенных в 2014–2015 годах, не участвовала ни в одном из многочисленных событий, связанных с обострением ситуации в Донбассе за последние годы.
Переброску артиллерии, бронетехники, авиации и живой силы Украина ведет под прикрытием учений «Метель-2022», которые используются генштабом ВСУ для скрытного сосредоточения запрещенных Минскими соглашениями тяжелых видов вооружений к линии соприкосновения в Донбассе.
Бронетехника ВСУ, включая танки, замечена в районе Луганска на расстоянии 15 км от позиций Народной милиции ЛНР. Сюда же прибыл дивизион РСЗО «Град». Из Одесской области в Краматорск переброшен дивизион ЗРК С-300, который должен прикрыть командный пункт штаба операции объединенных сил.
Украина активно перебрасывает войска: на Дебальцевском направлении из Харьковской области усилены ударные возможности 30-й механизированной бригады, на Донецком направлении командование украинской оперативной тактической группы «Восток» сформировало две бронегруппы. Одна создана в составе 53-й, а вторая в составе 54-й механизированных бригад. В нынешних учениях эти бронегруппы отработали варианты наступления при постоянной артиллерийской поддержке.
Под Мариуполем развернуты 12 установок РСЗО «Смерч» с дальностью стрельбы до 120 км. Если учесть, что до российско-украинской границы здесь по прямой всего лишь 40 км, то можно легко понять, на кого нацелены ракеты украинской армии.
Чтобы осложнить контроль миссии ОБСЕ за переброской украинских войск на Донбасс, Киев широко использует мобильные группы РЭБ. Украинские станции «Буковель-АД» подавляют помехами каналы управления БПЛА, которые принадлежат миссии ОБСЕ, и таким образом не позволяют международным наблюдателям отслеживать перемещение украинских войск непосредственно к линии разграничения. Серьезную помощь киевскому режиму в этом вопросе оказали США и Великобритания. Под видом эвакуации они отозвали своих представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, фактически парализовав ее работу.
По данным зарубежных СМИ, из общей численности в 260 тысяч военнослужащих ВСУ большая часть (а именно 150 тысяч) солдат и офицеров уже находятся в нескольких километрах от позиций Народной милиции ЛНР и группировка украинских войск под прикрытием учений «Метель-2022» продолжает быстро наращиваться.
Служба безопасности Украины сообщила, что с 15 февраля начнутся масштабные учения в Харьковской области по сценариям противодействия диверсионным группам противника. В районе поселка Пески неподалеку от Донецкого аэропорта обнаружены бойцы сил специальных операций Украины, что говорит о приоритетном значении этого направления для ВСУ. К чему же готовятся спецслужбы Украины?
По информации директора СВР Сергея Нарышкина, все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ уже сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании и Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения.
«Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», — разумный вопрос задал глава СВР.
Российская СВР сообщает, что в зону предстоящих боев уже прибыли иностранные журналисты: их задача под видом освещения учений «Метель-2022» подготовить фейковые информационные вбросы о якобы готовящемся нападении России на Украину. В рамках дезинформационной операции Crushing Sword («Сокрушительный меч») киевским режимом уже создана специальная структура, которая заранее снимает постановочные видеосюжеты о «зверствах российских оккупантов», напавших на Украину.
Фальшивые новости уже идут непрекращающимся потоком, внутри которого отметился даже президент США Джо Байден. Согласно информации газеты Politico, на видеоконференции с лидерами западных стран Евросоюза и НАТО он четко назвал свою дату «нападения» России на Украину — 16 февраля. Учитывая это, а также подстрекательский характер заявлений целого ряда ведущих западных политиков и СМИ, можно предположить, что именно на 16 февраля запланирована крупная провокация украинской армии против ЛНР и ДНР, которая якобы должна привести к прямому вмешательству России в конфликт в Донбассе.
Антироссийскую кампанию раскручивают и другие действия, в частности — заявление официальных представителей пяти государств: США, Великобритании, Германии, Канады и Австралии. В нем говорится о намерении эвакуировать сотрудников своих посольств и членов их семей из Киева. Официальной причиной является якобы грядущее нападение России на Украину. Вслед за англосаксами искусственно созданная паника охватила и дипмиссии других государств: всего о готовности провести эвакуацию своего дипперсонала и граждан с территории Украины заявили более 20 стран. В свою очередь, крупнейшие страховые компании предупредили, что с 14 февраля они, в связи с угрозой боевых действий на Украине, отказываются производить страховые выплаты авиакомпаниям в случае утраты самолета или гибели пассажиров, что фактически означает прекращение авиаперевозок на Украину.
При всей кажущейся абсурдности все эти хорошо скоординированные международные провокации имеют ярко выраженную цель — ложно обвинить Москву в агрессивности, отвлечь население стран НАТО и ОБСЕ от предложений России по гарантиям безопасности, заболтать невыполнение Киевом Минских соглашений, спровоцировать войну на Донбассе.
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