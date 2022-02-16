Историческое здание подпольной типографии демонтировали в Серпухове

Москва, 16 февраля. В подмосковном Серпухове снесли историческую постройку, бывший флигель усадьбы Плотникова на улице Ворошилова. Флигель находился в полуразрушенном состоянии без крыши и перекрытий.

Как информирует издание «Вести Подмосковья», постройка находилась неподалеку от автобусной остановки «Улица Чехова» напротив местного Мосэнергосбыта. Ветхое строение стояло рядом с главным домом усадьбы, который выходит на улицу Ворошилова и выглядит гораздо привлекательнее.

Известно, что в начале двадцатого века во флигеле была устроена подпольная типография, где тайно встречались социалисты. Небезразличные горожане надеются на спасение основной усадебной постройки, в которой еще сохранились элементы архитектурных декораций.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал мэрию остановить снос старинных домов в Ростове-на-Дону. Он лично ознакомился с ходом работ по восстановлению фасадов и интерьеров зданий.