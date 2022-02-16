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Житель Саранска избил женщину на день Святого Валентина
Происшествия
Житель Саранска избил женщину на день Святого Валентина
pixabay.com  /  Inactive account – ID 3839153

Саранск, 16 февраля. Скандальный инцидент произошел в одном из увеселительных заведений столицы Мордовии в день всех влюбленных.

Как пояснили в Росгвардии Мордовии, 14 февраля, когда многие отмечали день Святого Валентина, считающегося покровителем влюбленных, в развлекательном заведении на улице Невского сработала «тревожная кнопка». Прибыв на место, росгвардейцы стали свидетелями избиения женщины одним из посетителей, сообщают «Известия Мордовии».

Злоумышленник был задержан и передан в руки полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в нанесении побоев.

Ранее ФАН сообщал о направлении в суд уголовного дела, возбужденного в отношении учителя физики одной из школ Хабаровска. По версии следствия, он во время урока толкнул 14-летнего несовершеннолетнего, в результате чего тот ударился об стену. Затем педагог грубо вытолкнул ученика из класса.

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полиция задержание избиение
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