«Обещать — не значит жениться»: в ДНР оценили заверения Киева об особом статусе Донбасса

Правительство Украины заняло весьма удобную для себя позицию: оно и обещания не выполняет, и о расторжении договоренностей официально не объявляет. Об этом ФАН рассказала заместитель председателя комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Ирина Попова.

Особый статус

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Луганской и Донецкой народных республик. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Global Look Press / Andreas Gora/Keystone Press Agency

Он обратил внимание, что Зеленский также твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все изменения конституции.

«Обещать — не значит жениться»

Как отметила Ирина Попова, вопрос принятия Украиной закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей является одним из условий Минских соглашений. До настоящего времени власти страны не сделали ни одного существенного действия, направленного на выполнение договоренностей.

«Все, что мы наблюдали со стороны Киева, — это собственное толкование документа, полное искажение его сути и попытки нивелирования его значения. Соглашением предусматривался непосредственный диалог между киевскими властями и республиками. Однако за почти восемь лет войны официальные власти Украины не предприняли ни одного шага в сторону проведения конструктивного диалога между сторонами. Вместо этого приходилось слышать публичную браваду о том, что официальный Киев никогда не сядет за стол переговоров с «террористами», — пояснила Ирина Попова.

Федеральное агентство новостей /

Стоит ли тогда говорить о предоставлении Донбассу особого статуса? Отвечая на этот вопрос, Ирина Попова обратила внимание, что со дня подписания минских договоренностей Киев даже не задумывался о выполнении предусмотренных ими требований. Видимо, действуя по принципу «обещать — не значит жениться», украинские власти посчитали, что Минские соглашения можно не соблюдать. Правительство страны заняло весьма удобную позицию: оно и обещания не выполняет, и о расторжении договоренностей официально не объявляет.

«Можно ли говорить о прозрении со стороны Украины сейчас, когда у линии разграничения сосредоточено около половины всего личного состава ВСУ? Если Запад бесцеремонно продолжает накачивать эту страну вооружением? Надеяться на прозрение Украины — это все равно что верить в сказки. Все маневры Украины и все заявления на международной арене — только попытка потянуть время. Не более. Если посмотреть на сухой остаток, то Украина как обстреливала Донбасс, так и обстреливает, как вооружалась, так и вооружается. Похоже на то, что в итоге мы столкнемся с очередными пустыми и забытыми обещаниями», — заключила Ирина Попова.

Ранее глава российского государства заявил, что со стороны Киева не происходит никаких подвижек по принципиальным пунктам «Минска-2». По его словам, Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с Донбассом.