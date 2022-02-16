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Журналисты The Sun переписали статью о времени «вторжения» России на Украину

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 09:26
Политика
Журналисты The Sun переписали статью о времени «вторжения» России на Украину
pixabay.com

Лондон, 16 февраля. Предсказание журналистов The Sun о том, что Россия «вторгнется» на Украину ночью 16 февраля, не сбылось. В итоге британская газета переписала текст.

Ранее корреспонденты даже определили точное время «нападения» — 4:00 по Москве. Но после того, как «вторжение» так и не произошло, текст был изменен.

Теперь новый заголовок материала звучит так: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». А в самом тексте обращают внимание, что ночь прошла спокойно и без происшествий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва собирается «напасть» на Киев в среду, 16 февраля. Американский лидер сообщил об этом в ходе саммита с главами стран Запада. После этого издание The Sun назвало точное время «вторжения».

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украина россия the sun
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