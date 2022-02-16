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Амурского экс-директора предприятия осудили за обман ФСИН на 190 млн рублей
Происшествия
Амурского экс-директора предприятия осудили за обман ФСИН на 190 млн рублей
Невские Новости  / 

Благовещенск, 16 февраля. Прокуратура Амурской области добилась в суде наказания для бывшего директора муниципального предприятия «Амурское».

Как пояснили в региональной прокуратуре, Благовещенский городской суд признал обвиняемого виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2015 году предприятие «Амурское» заключило с территориальными органами ФСИН контракты на поставку продуктов для осужденных, сообщает AmurInfo.

Директор предприятия направил заказчикам товарные накладные о поставках для оплаты, но в реальности продукты не были доставлены. Общий ущерб от махинаций подсудимого составил 190,5 миллиона рублей. Суд приговорил мошенника к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив его права занимать ответственные должности на два года.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Новосибирске двух аферистов, которые обманывали оптовых покупателей тюльпанов. Они обещали продать цветы по низким ценам при условии 50% предоплаты, а получив деньги исчезали. Только доказанный ими ущерб превысил 250 тысяч рублей.

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суд приговор прокуратура
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