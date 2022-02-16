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Председатель НС ДНР Бидевка: «Минские соглашения не должны быть предметом торга»

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 10:25
Политика
Председатель НС ДНР Бидевка: «Минские соглашения не должны быть предметом торга»
Федеральное агентство новостей  / 

Минские соглашения не должны быть предметом торга. Такое мнение ФАН высказал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Отказаться от Минских соглашений

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила депутатам Верховной рады Украины выпустить заявление о недопустимости Минских соглашений.

Соглашения предполагают проведение на территории Донбасса выборов и восстановление границ. Она потребовала от депутатов Рады начать работу по урегулированию ситуации в регионе с помощью другого формата и признанию Минских соглашений «неприемлемыми».

Депутат НС ДНР Бидевка: «Минские соглашения не должны быть предметом торга»
facebook.com / Юлія Тимошенко

«Мы также предлагаем обратиться к странам — подписантам Будапештского меморандума, которые гарантировали Украине безопасность, когда мы отказывались от ядерного оружия. Мы обязаны вернуть страну на верный путь восстановления мира», — заявила она.

Предмет торга

Владимир Бидевка назвал понятным желание Юлии Тимошенко заработать на громких заявлениях себе политические баллы. На горизонте уже виднеются очередные выборы, время начинает работать явно против действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Тем не менее вопрос серьезный. Мне искренне жаль, что украинским политикам нужно постоянно напоминать о том, что Украиной добровольно были взяты на себя обязательства по Минским соглашениям. Это значит, что их выполнение не должно быть предметом обсуждений, а уж тем более торга», — пояснил Владимир Бидевка.

Депутат НС ДНР Бидевка: «Минские соглашения не должны быть предметом торга»
Федеральное агентство новостей /

Исходя из того, что заявления о невозможности выполнения «Минска» звучат от политиков все чаще, он считает, что украинская сторона должна окончательно определиться: или выполнять соглашения, или отказаться официально. Если есть политическая воля, то сейчас самое время ее проявить.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сочтет признание ЛДНР в России как выход Москвы из Минских соглашений. При этом РФ неоднократно подчеркивала: страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

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Все новости / Политика / Председатель НС ДНР Бидевка: «Минские соглашения не должны быть предметом торга»
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