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Комментатор Губерниев выразил недовольство поддержкой биатлониста Латыпова

Олимпийские игры 2022
Комментатор Губерниев выразил недовольство поддержкой биатлониста Латыпова
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Москва, 16 февраля. Спортсмены олимпийской сборной России не поддержали биатлониста Эдуарда Латыпова. Об этом заявил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Российский спортсмен во время соревнований допустил пять промахов на последней стрельбе. В результате он уступил биатлонистам из Франции и Норвегии, хотя до этого сборная РФ была лидером с большим преимуществом. Журналист прокомментировал выступление Эдуарда.

«Обратите внимание, Латыпова поддержали публично соперники, журналисты, болельщики! И совсем не видно и не слышно поддержки спортсменов олимпийской сборной России», — написал Губерниев в своем в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российский футбольный клуб «Крылья Советов» выразил поддержку Латыпову. Болельщики команды также призвали воздержаться от критики спортсмена.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Комментатор Губерниев выразил недовольство поддержкой биатлониста Латыпова
губерниев олимпиада ои-2022 Латыпов
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