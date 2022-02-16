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НПО «Андроидная техника» создало цифрового двойника робота «Маркер»

Технологии
НПО «Андроидная техника» создало цифрового двойника робота «Маркер»
youtube.com  /  Prt Scr / UFO- END TV CHANNEL

Москва, 16 февраля. Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса «Маркер» в различной обстановке изобрели в НПО «Андроидная техника» и НИИ робототехники Южного федерального университета.

Исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров рассказал РИА Новости, что созданы цифровые копии робототехнических платформ, модулей полезной нагрузки и окружающей обстановки.

Благодаря виртуальной среде можно моделировать различные физические и природные процессы, такие как дождь, снег, день или ночь. Кроме того, программа может сымитировать попадание различных объектов в корпус робота. В будущем виртуальный симулятор могут преобразовать в тактический «шутер» для отработки технологий тактики робототехнических комплексов в различных тематических ситуациях.

Ранее робототехнический комплекс «Маркер» в ходе тестов при атаках различных беспилотников и дронов-камикадзе, продемонстрировал высокую эффективность. Теперь его можно применять в качестве средства ПВО ближнего радиуса действия.

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