НПО «Андроидная техника» создало цифрового двойника робота «Маркер»

Москва, 16 февраля. Виртуальную среду для моделирования работы робототехнического комплекса «Маркер» в различной обстановке изобрели в НПО «Андроидная техника» и НИИ робототехники Южного федерального университета.

Исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров рассказал РИА Новости, что созданы цифровые копии робототехнических платформ, модулей полезной нагрузки и окружающей обстановки.

Благодаря виртуальной среде можно моделировать различные физические и природные процессы, такие как дождь, снег, день или ночь. Кроме того, программа может сымитировать попадание различных объектов в корпус робота. В будущем виртуальный симулятор могут преобразовать в тактический «шутер» для отработки технологий тактики робототехнических комплексов в различных тематических ситуациях.

Ранее робототехнический комплекс «Маркер» в ходе тестов при атаках различных беспилотников и дронов-камикадзе, продемонстрировал высокую эффективность. Теперь его можно применять в качестве средства ПВО ближнего радиуса действия.