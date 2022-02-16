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WSJ: американка излечилась от ВИЧ-инфекции благодаря пересадке стволовых клеток

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 08:53
Общество
WSJ: американка излечилась от ВИЧ-инфекции благодаря пересадке стволовых клеток
pixabay.com

Нью-Йорк, 16 февраля. Жительница США стали четвертым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ-инфекции. Ей пересадили стволовые клетки и сделали переливание пуповинной крови. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Женщине в Нью-Йорке пересадили стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей распространению вируса в организме. Кроме того, пациентке перелили пуповинную кровь новорожденного.

После лечения ей не приходится проходить антиретровирусную терапию. Она отказалась от нее в октябре 2020 года, так как признаков ВИЧ у нее с тех пор нет.

Ранее чешский врач в Праге Йиржи Кубеш заявил, что заложенность в ушах может стать признаком онкологического заболевания в области шеи и головы.

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вич инфекция стволовые клетки излечение
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