WSJ: американка излечилась от ВИЧ-инфекции благодаря пересадке стволовых клеток

Нью-Йорк, 16 февраля. Жительница США стали четвертым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ-инфекции. Ей пересадили стволовые клетки и сделали переливание пуповинной крови. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Женщине в Нью-Йорке пересадили стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей распространению вируса в организме. Кроме того, пациентке перелили пуповинную кровь новорожденного.

После лечения ей не приходится проходить антиретровирусную терапию. Она отказалась от нее в октябре 2020 года, так как признаков ВИЧ у нее с тех пор нет.

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