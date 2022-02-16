Захарова заявила о завершении подготовки ответа НАТО по безопасности

Москва, 16 февраля. Североатлантический альянс и Соединенные Штаты завершают подготовку ответа России относительно гарантий безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудник внешнеполитического ведомства отметила, что США и НАТО в скором времени ответят Москве относительно ее требований. Об этом она сообщила через свой Telegram-канал.

«Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ рассказала, что США никогда не платили за защиту демократии. При этом для Вашингтона свобода имеет цену, а для России она бесценна. В качестве примера она привела Крым, где люди путем голосования определили свое будущее.