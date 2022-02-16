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Принц Эндрю заплатит 12 млн фунтов за прекращение дела об изнасиловании

Общество
Принц Эндрю заплатит 12 млн фунтов за прекращение дела об изнасиловании
pixabay.com

Лондон, 16 февраля. Обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней британский принц Эндрю выплатит 12 млн фунтов стерлингов в рамках внесудебного соглашения, сообщает со ссылкой на источники газета Mirror.

Ранее СМИ сообщили, что принц Эндрю и обвинившая его в изнасиловании Вирджиния Джуффре достигли внесудебного соглашения. Формальный запрос об этом подадут в течение 30 дней. Дело будет приостановлено на этот срок.

«Есть надежда, что внесудебное соглашение в размере 12 миллионов фунтов стерлингов, позволяющее избежать потенциально опасного судебного процесса, остановит скандал, который мог бы нанести еще больший ущерб королевской семье», — сообщает Mirror.

По данным газеты, из 12 млн фунтов (более 16 млн долларов) 10 млн получит Джуффре, еще два миллиона пойдут на благотворительность. Источники издания утверждают, что на урегулировании дела настаивали принц Чарльз и королева Елизавета, которые оказали существенное давление на принца Эндрю.

Ранее принц Чарльза изгнал младшего брата из Виндзорского замка. Принц Уэльский приказал Эндрю «убраться с глаз долой» после крупного секс-скандала, сообщают СМИ. Вирджиния Джуффре утверждает, что сын королевы пользовался услугами Джеффри Эпштейна, поставлявшего богатым людям подростков для сексуальных развлечений. По словам женщины, она подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в 17 лет.

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британия королевская семья принц эндрю
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