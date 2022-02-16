Певица Наргиз Закирова сыграла свадьбу с молодым возлюбленным в Париже

Москва, 16 февраля. Звезда шоу «Голос»1 Наргиз Закирова рассказала, что сыграла свадьбу с возлюбленным, который младше нее на 12 лет, в Париже.

Избранником певицы стал техник ее музыкальной группы Антон Ловягин. Пара познакомилась восемь лет назад, когда мужчина пришел к ней устраиваться на работу. Она поделилась, что с ним каждый день как День всех влюбленных.

Закирова отметила в интервью kp.ru, что разница в возрасте с супругом ее не волнует, поскольку ее умение «не терять в себе ребенка» помогают ей в семейной жизни с молодым мужем. А Ловягина звезда выбрала за его непосредственность.

Сама певица не видит смысла в официальном браке, но согласилась связать себя узами брака с избранником только из-за его настойчивости. Церемония прошла в Париже.

Ранее стало известно, что рэпер Федук и его жена, блогер Саша Новикова, намереваются устроить еще одно торжество в честь своей женитьбы. Супруги строят планы о второй свадьбе.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента