Кто наживается на «войне России с Украиной», обирая украинских граждан

У фантома «вторжения Россию на Украину» могут быть западные лоббисты и выгодополучатели. В числе таковых — британская корпорация BAE Systems, американские концерны Lockheed Martin и Raytheon.

Несмотря на то, что у Киева часто нет денег на покупку современных вооружений, это не останавливает гигантов западного ВПК. Оружие продают в кредит и под гарантии украинского государства. Так, 12 января сенатор-демократ Джинн Шейхин подала в Конгресс США законопроект под названием «Акт о защите суверенитета Украины». Он предусматривает выделение дополнительных 500 млн долларов на вооружение ВСУ, а также открытие новых кредитных линий.

Аналогично поступают и в Великобритании, где на перевооружение украинских военно-морских сил выделили 2,2 млрд долларов США целевого кредита: на поставку Киеву двух противоминных кораблей и их обслуживание, на строительство восьми ракетных катеров и фрегата, поставку и установку систем вооружения на имеющихся кораблях. Последний пункт этого кредита особенно интересен: Киев обязуется на британские кредитные деньги осуществить строительство военно-морской инфраструктуры на своей территории, которую, очевидно, сможет использовать и Лондон, пока что лишенный свободного доступа в Черное море по конвенции Монтре. Вторая совместная база по этому соглашению должна появиться в Азовском море, где присутствия британских военно-морских сил не было никогда в истории.

Global Look Press / CNP/AdMedia

За последние годы США и Британия резко нарастили военную помощь Украине: в последние месяцы в Киев почти ежедневно прибывают борты с оружием и боеприпасами. Целью такой накачки Украины западным оружием является переформатирование политики страны по целому ряду направлений. В первую очередь — принуждение Киева к силовому решению вопроса Донбасса, поскольку без этого Белый дом никак не может добиться прогресса в переговорах с Москвой на интересующих США направлениях.

Западное оружие поставляется на Украину отнюдь не «даром» и даже не за «бесценок»: украинские власти платят за него даже выше рыночной цены. Причем ни о какой военной доктрине или разумном военном строительстве речь не идет: Киеву просто командуют из Вашингтона и Лондона, что покупать, а на Украине лишь штампуют подготовленные за рубежом решения.

Кроме того, в США и Великобритании прекрасно понимают, что такие рискованные вложения надо всячески обезопасить: последние военные кредиты Лондона и Вашингтона по их требованию проводили через Верховную раду Украины, которая своими особыми решениями ратифицировала такие кредитные соглашения. Впоследствии это позволит даже в случае развала страны требовать возврата этих денег.

Федеральное агентство новостей /

На сегодняшний день Украина уже находится на третьем месте в мире по объему американской военной помощи: больше нее получают от США только Египет и Израиль. Если же прибавить сюда британские деньги и «с миру по нитке» от других союзников США по НАТО, то за последние полгода Украина уже уверенно вышла на первую строчку в списке получателей западного оружия. Кроме того, надо учитывать, что Киев стал крупнейшим потребителем старого советского оружия и боеприпасов: в ходе перехода на стандарты НАТО многие страны бывшего Варшавского договора, такие как Польша, Чехия или Болгария, сбывали свои старые вооружения и неликвидные боеприпасы именно в адрес Киева. Например, такие просроченные старые мины взорвались на чешских складах в городе Врбетица, в чем не преминули обвинить… Россию. Как говорится, «вали с больной головы на здоровую», война все спишет.

Однако самые большие прибыли делаются на поставках на Украину западного оружия. Так, корпорация Lockheed Martin, производящая пресловутые «Джавелины», еще в октябре 2021 года испытывала трудности на бирже: ее акции постоянно падали в цене. Однако за последние месяцы они чудесным образом только растут, поднявшись от минимума уже на добрых 30% именно на новостях о «войне на Украине».

Это и неудивительно: влиятельное американское издание American Thinker, проанализировав публикации газет The Washington Post и Politico о конфликте на Украине, обнаружило, что они часто выходят в рубриках, где рекламируется американская оружейная компания Lockheed Martin, которые, скорее всего, проплачены этой компанией.

Как говорится, «кому война, а кому мать родная». Судя по всему, американский и британский ВПК готовы сражаться с Россией до последнего украинца, попутно наживаясь или на войне, или по крайней мере на подготовке к ней.

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