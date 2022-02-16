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Депутат ФРГ Крах: нападение Киева на Донбасс может спровоцировать войну с Россией

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 08:34
Политика
Депутат ФРГ Крах: нападение Киева на Донбасс может спровоцировать войну с Россией
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Берлин, 16 февраля. Утверждения о российском «вторжении» на Украину оказались фейками, но войну может спровоцировать нападение Киева на территории Донбасса, считает немецкий депутат Максимилиан Крах.

Политик напомнил, что Россия отводит войска. Многочисленные заявления о возможном нападении оказались «абсолютно фальшивыми», сообщил РИА Новости депутат от партии «Альтернатива для Германии».

«Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня "Д", были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — уточнил Крах.

Войну может спровоцировать атака Киева на Донецкую и Луганскую народные республики, а также интеграция Украины в НАТО, предупредил немецкий парламентарий.

Ранее британские таблоиды сообщили, что «вторжение на Украину» якобы начнется в 03:00 среды, 16 февраля, (02:00 по московскому времени). Издание Mirror, в частности, сослалось на источники в разведслужбах США. Sun также называло три часа ночи «наиболее вероятным временем» вторжения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с иронией прокомментировал такие сообщения. Пресс-секретарь российского президента призвал украинцев поставить будильники на названое британскими СМИ время.

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украина германия вторжение
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