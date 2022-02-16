Президент ОКР Поздняков заявил о готовности Валиевой к произвольной программе

Пекин, 16 февраля. Фигуристка Камила Валиева примет участие в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Глава ОКР подчеркнул, что российская спортсменка находится в полном порядке, несмотря на разгоревшийся вокруг нее скандал. Он подтвердил ее участие в произвольной программе.

Ранее двукратный победитель Олимпиад в хоккейном турнире Вячеслав Фетисов высказался на тему выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. По его мнению, она является самой талантливой фигуристкой в истории фигурного катания.