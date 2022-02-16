Адвокат Шошина: дочь Владимира Конкина выпила почти две бутылки вина перед гибелью

Москва, 16 февраля. Медицинская экспертиза показала по 2,96 грамма этанола на литр в крови и моче утонувшей в бассейне дочери актера Владимира Конкина Софии, сообщила адвокат Виктория Шошина.

Экспертизу провели сразу после ее госпитализации, уточнила представляющая интересы обвиняемой в гибели дочери артиста юрист. Результаты исследования указывают на то, что женщина выпила перед плаванием в бассейне почти две бутылки вина.

«А сторона потерпевшей говорит, что у нее в крови было всего 0,5 грамма. Да, в экспертизе эта цифра есть, но это после того, как 27 часов ее в больнице промывали, прокапывали, оказывали всю медицинскую помощь. Поэтому, когда показывают эти данные, это данные трупа», — сообщила адвокат телеканалу «360».

Обвиняемая по делу о гибели Конкиной совладелица фитнес-клуба Анна Андрианова в ходе заседания Пресненского суда Москвы заявила, что перед погружением в бассейн погибшая выпила в раздевалке бутылку вина. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения, а также находившийся в сумке Конкиной штопор.

Андрианова отрицает свою вину. Она заявила, что сотрудник фитнес-клуба, который оказывал Конкиной первую помощь, в своих показаниях утверждает, что учуял у девушки запах спиртного.