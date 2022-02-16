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Журналистка Собчак объяснила, кто доминирует в их паре с Богомоловым

Шоу-бизнес
Журналистка Собчак объяснила, кто доминирует в их паре с Богомоловым
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

, 16 февраля. Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. На своей странице в Instagram она объяснила, кто в их паре с режиссером Константином Богомоловым является «удавом», а кто — «кроликом».

Журналистка ко Дню святого Валентина решила пообщаться с фанатами на тему отношений. Она поблагодарила супруга за то, что его зовут Константин, а не Валентин. Кроме того, она опубликовала фотографию в роскошном алом платье. На снимке она лежит в постели в окружении кроликов.

«А вы в любви удав или кролик?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники в комментариях поделились мнением и собственными историями. Одна из подписчиц обратилась к Ксении, написав, что в их паре с Богомоловым она является кроликом. В ответ Собчак подтвердила эту мысль.

Ранее стало известно, что известная фигуристка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева хочет взять фамилию мужа. Об этом девушка заявила в эфире своего авторского шоу «Дерзкая готовка».

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собчак instagram день святого валентина богомолов
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