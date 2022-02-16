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Дедушка фигуристки Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин

Олимпийские игры 2022
Дедушка фигуристки Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 16 февраля. Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой записал видео, в котором подтвердил употребление триметазидина, следы которого нашли в пробе спортсменки. Ролик был просмотрен на слушании дела ученицы Этери Тутберидзе.

Газета New York Times сообщила, что на видео, снятом в машине, родственник Валиевой показал на камеру упаковку с лекарством и сообщил, что периодически принимал его, когда становилось плохо. Мать фигуристки в своих показаниях указала, что дедушка каждый день сопровождал спортсменку на тренировки и оставался с ней до ее прихода домой. По ее словам, Камила принимала гипоксен для улучшения работы сердца.

После допинг-скандала на протяжении нескольких дней решался вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям Олимпиады. В понедельник Спортивный арбитражный суд разрешил девушке участвовать в турнире. Во вторник она выиграла короткую программу.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дедушка фигуристки Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин
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