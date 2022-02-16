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Истребители Су-35 ВВО перехватили условного противника на учениях с Белоруссией

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 07:10
Армия
Истребители Су-35 ВВО перехватили условного противника на учениях с Белоруссией
Федеральное агентство новостей

Минск, 16 февраля. Российские истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) в рамках совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость — 2022» перехватили условного нарушителя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехват «противника» был отработан с аэродрома в Брестской области. Роль условного нарушителя воздушного пространства Союзного государства выполнял экипаж белорусского Су-30СМ. Су-35 потребовал от него произвести посадку на ближайшем аэродроме, однако был проигнорирован. Российский истребитель «продемонстрировал готовность к боевому применению авиационных средств поражения», затруднив ему продолжение полета.

«В результате самолет-нарушитель выполнил посадку на аэродроме Барановичи, где самолет был заблокирован, а его экипаж задержан подразделением военной полиции», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры вывода танков после завершения учений в Белоруссии. Сейчас ведется переброска бронетехники в места постоянной дислокации.

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