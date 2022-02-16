Steam и PS Store могут обложить налогом в России ради поддержки отечественных игр

Москва, 16 февраля. Налог для Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других платформ могут ввести в России для поддержки отечественных игр. Соответствующей информацией поделились источники в правительстве.

В Минцифры призвали создать фонд для помощи патриотическим играм, который будет пополняться благодаря дополнительному налогу на иностранные площадки по продаже видеоигр. По словам собеседника издания «Коммерсант», ресурсы могут заставить отправлять в бюджет пять процентов от оборота на территории России. Это предоставит фонду 10 миллиардов рублей ежегодно.

Доклад с инициативой создания фонда уже был отправлен правительству. Власти, по словам источника, подготавливают и другие предложения по стимулированию игрового рынка России, например, льготные налоги для местных разработчиков.

Корпорация Microsoft ранее решила приобрести компанию Activision Blizzard, которая создала такие культовые игры, как World of Warcraft и Call of Duty. Сумма сделки составляет примерно 70 миллиардов долларов.