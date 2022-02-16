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МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными

Олимпийские игры 2022
МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Пекин, 16 февраля. Результаты одиночных соревнований на Олимпиаде-2022 будут считаться предварительными в случае, если российская фигуристка Камила Валиева завоюет медаль. Об этом заявил Международный олимпийский комитет.

В комитете отметили, что если 15-летняя спортсмена станет призеркой Олимпийских игр 2022 года в Пекине, то результат соревнований может быть изменен. Окончательный итог будет зависеть от решения по допинг-скандалу вокруг фигуристки.

Ранее двукратный победитель Олимпиад в хоккейном турнире Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление Камилы Валиевой на ОИ-2022. По его мнению, российская спортсменка является самой талантливой в истории своей дисциплины.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными
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