МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными

Пекин, 16 февраля. Результаты одиночных соревнований на Олимпиаде-2022 будут считаться предварительными в случае, если российская фигуристка Камила Валиева завоюет медаль. Об этом заявил Международный олимпийский комитет.

В комитете отметили, что если 15-летняя спортсмена станет призеркой Олимпийских игр 2022 года в Пекине, то результат соревнований может быть изменен. Окончательный итог будет зависеть от решения по допинг-скандалу вокруг фигуристки.

Ранее двукратный победитель Олимпиад в хоккейном турнире Вячеслав Фетисов прокомментировал выступление Камилы Валиевой на ОИ-2022. По его мнению, российская спортсменка является самой талантливой в истории своей дисциплины.