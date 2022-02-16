Политолог Сосновский: союз Германии и России станет кошмаром для англосаксов

Москва, 16 февраля. Политолог Алексей Сосновский назвал вероятность союза России и Германии «страшным сном» для англосаксов. Об этом он написал в Telegram.

Байден изменился в лице после просмотра встречи Шольца с российским президентом, а Макрон и вовсе ушел для американского лидера на второй план. Об этом рассказал политолог Сосновский, отметив, что Франция не Германия.

«Если немцы с русскими вдруг понимать друг друга начинают, англосаксонский мир начинает дрожать», — подчеркнул политолог в своем Telegram-канале.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сосновский уже высказывался о реакции Джо Байдена на встречу Владимира Путина и Олафа Шольца. Он отметил, что глава Белого дома оказался крайне недоволен этой беседой и «решил показать Германии увядшие мускулы». Также, по мнению политолога, из-за недовольства диалогом России и Германии президент США вновь заявил об «агрессии» во время своего обращения.

Ранее эксперт по внешней политике Нил Гардинер назвал Байдена оторванным от жизни лидером. По его словам, политик подвел Соединенные Штаты к «абсолютной катастрофе». Свою точку зрения эксперт аргументировал тем, что вывод войск из Афганистана при Байдене стал самой крупной геополитической катастрофой для страны со времен Вьетнама.