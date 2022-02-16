Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты

Вашингтон, 16 февраля. Американская компания Virgin Galactic начнет продавать билеты на суборбитальные полеты с 16 февраля. Об этом стало из ее пресс-релиза.

Стоимость полета составляет 450 тыс. долларов, при этом необходимо внести 150 тыс. долларов сразу в качестве депозита. Остальную сумму можно внести непосредственно перед отправкой в космос.

Путешествие будет длиться в течение 90 минут, астронавты-любители смогут наблюдать захватывающие виды Земли из 17 иллюминаторов космического корабля в условиях невесомости. Кроме того, компания сообщает, что планирует сделать полеты регулярными.

Космическим туристам необходимо пройти подготовку. В суборбитальный полет они отправятся с космодрома «Америка» в Нью-Мехико.

Ранее стало известно, что основатель компании Draken International Джаред Айзекман решил провести еще три космических полета. Для этого он использует ракету компании SpaceX, построенную инженером Илоном Маском.