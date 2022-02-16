Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 06:51
06:50
Экономика
Steam и PS Store могут обложить налогом в России ради поддержки отечественных игр
06:44
Олимпийские игры 2022
МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными
06:30
Политика
Политолог Сосновский: союз Германии и России станет кошмаром для англосаксов
06:26
Общество
Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты
06:15
Армия
CNBC: американский вертолет с позывным EVAC01 был замечен на границе с Украиной
06:02
Армия
Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море
06:00
Политика
Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»
05:43
Политика
Польский журналист Вырвал: экономика Украины «истекает кровью» на фоне эскалации кризиса
05:40
Политика
Глава Чечни готов признать независимость ДНР и ЛНР вслед за Путиным
05:33
Происшествия
Протекающая крыша привела к обрушению потолка в квартире в Ленобласти
Все новости

Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты

Общество
Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты
Олег Котов  /  из личного архива

Вашингтон, 16 февраля. Американская компания Virgin Galactic начнет продавать билеты на суборбитальные полеты с 16 февраля. Об этом стало из ее пресс-релиза.

Стоимость полета составляет 450 тыс. долларов, при этом необходимо внести 150 тыс. долларов сразу в качестве депозита. Остальную сумму можно внести непосредственно перед отправкой в космос.

Путешествие будет длиться в течение 90 минут, астронавты-любители смогут наблюдать захватывающие виды Земли из 17 иллюминаторов космического корабля в условиях невесомости. Кроме того, компания сообщает, что планирует сделать полеты регулярными.

Космическим туристам необходимо пройти подготовку. В суборбитальный полет они отправятся с космодрома «Америка» в Нью-Мехико.

Ранее стало известно, что основатель компании Draken International Джаред Айзекман решил провести еще три космических полета. Для этого он использует ракету компании SpaceX, построенную инженером Илоном Маском.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты
космос virgin galactic суборбитальный полет
Комментировать