CNBC: американский вертолет с позывным EVAC01 был замечен на границе с Украиной

Вашингтон, 16 февраля. Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk увидели взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной. Соответствующим видео поделился журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

Вертолет с позывным EVAC01, по мнению Ховарда, «возможно», сел в Польше, причем рядом с украинской границей. В качестве доказательства своих слов он разместил видео, записанное с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова.

На опубликованом в Twitter ролике видно, что вертолет сначала стоит на автомобильной трассе и потом взлетает. Также журналист добавил, что «Черный ястреб» направился в сторону польского Жешува.

Looks like a U.S. Army UH-60, call-sign EVAC01 was possibly on the ground in Poland near the Polish - Ukraine Border. I recorded video of it's departure from the Polish Border Service live cam at Korczowa: pic.twitter.com/lCC0tM41yq