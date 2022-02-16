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CNBC: американский вертолет с позывным EVAC01 был замечен на границе с Украиной

Армия
CNBC: американский вертолет с позывным EVAC01 был замечен на границе с Украиной
wikipedia.org  /  Andrea Booher

Вашингтон, 16 февраля. Вертолет ВВС США UH-60 Black Hawk увидели взлетающим с трассы в Польше на границе с Украиной. Соответствующим видео поделился журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

Вертолет с позывным EVAC01, по мнению Ховарда, «возможно», сел в Польше, причем рядом с украинской границей. В качестве доказательства своих слов он разместил видео, записанное с камеры Польской пограничной службы у населенного пункта Корчова.

На опубликованом в Twitter ролике видно, что вертолет сначала стоит на автомобильной трассе и потом взлетает. Также журналист добавил, что «Черный ястреб» направился в сторону польского Жешува.

В начале февраля Пентагон инициировал переброску дополнительных сил в Восточную Европу, которые прибыли в аэропорт Ясенка под Жешувом. Американские войска будут дислоцированы на юго-востоке Польши недалеко от украинской границы. Также Минобороны Латвии сообщило, что в ближайшее время на территорию страны прибудут 22 американских боевых вертолета Apache.

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