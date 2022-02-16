Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море

Москва, 16 февраля. Фрегаты НАТО пытались провести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений в Средиземном море, сообщает со ссылкой на информированный источник РИА Новости.

Экипажи ракетных крейсеров России зафиксировали излучения радиолокационных станций (РЛС) кораблей НАТО, определили параметры движения судов и взяли их на сопровождение.

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — уточнил собеседник РИА Новости.

Военно-морской флот (ВМФ) РФ проводит учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах участвуют более 15 кораблей, включая ракетные крейсеры «Маршал», «Устинов» и «Варяг», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Трибуц», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Касатонов».

Ранее крупные учения ВМФ РФ стартовали в Черном море. В маневрах задействованы свыше 30 боевых кораблей и подразделения береговых войск.