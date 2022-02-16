Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 06:51
06:50
Экономика
Steam и PS Store могут обложить налогом в России ради поддержки отечественных игр
06:44
Олимпийские игры 2022
МОК: в случае получения медали Валиевой результаты соревнований будут предварительными
06:30
Политика
Политолог Сосновский: союз Германии и России станет кошмаром для англосаксов
06:26
Общество
Компания Virgin Galactic анонсировала продажи билетов на суборбитальные полеты
06:15
Армия
CNBC: американский вертолет с позывным EVAC01 был замечен на границе с Украиной
06:02
Армия
Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море
06:00
Политика
Корнилов: «Западные политики и СМИ откровенно лгали, раздувая русофобскую истерию»
05:43
Политика
Польский журналист Вырвал: экономика Украины «истекает кровью» на фоне эскалации кризиса
05:40
Политика
Глава Чечни готов признать независимость ДНР и ЛНР вслед за Путиным
05:33
Происшествия
Протекающая крыша привела к обрушению потолка в квартире в Ленобласти
Все новости

Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море

Армия
Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море
wikipedia.org  /  Russian Ministry of Defence

Москва, 16 февраля. Фрегаты НАТО пытались провести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений в Средиземном море, сообщает со ссылкой на информированный источник РИА Новости.

Экипажи ракетных крейсеров России зафиксировали излучения радиолокационных станций (РЛС) кораблей НАТО, определили параметры движения судов и взяли их на сопровождение.

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — уточнил собеседник РИА Новости.

Военно-морской флот (ВМФ) РФ проводит учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах участвуют более 15 кораблей, включая ракетные крейсеры «Маршал», «Устинов» и «Варяг», большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Трибуц», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Касатонов».

Ранее крупные учения ВМФ РФ стартовали в Черном море. В маневрах задействованы свыше 30 боевых кораблей и подразделения береговых войск.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Фрегаты НАТО пытались разведать корабли России во время учений в Средиземном море
нато учения вмф рф
Комментировать