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Польский журналист Вырвал: экономика Украины «истекает кровью» на фоне эскалации кризиса

Политика
Польский журналист Вырвал: экономика Украины «истекает кровью» на фоне эскалации кризиса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Варшава, 16 февраля. Украина «истекает кровью» в финансовом плане на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом в своей статье для издания Onet написал польский журналист Марчин Вырвал.

Паника, которую посеяли в стране благодаря информационным и дезинформационным кампаниям, по словам эксперта, ударила по экономике Украины с такой же силой, как и «другие действия России». Он заявил, что ущерб, нанесенный государству, можно оценить в миллиардах долларов. Как отметил Вырвал, жители Украины больше обеспокоены масштабным финансовым ущербом, а не угрозой военного конфликта.

«Иностранные компании вывозят своих сотрудников, а за ними и свои деньги. Бизнес замораживают или сворачивают. Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов. В других сферах конкретные цифры уже появляются», — добавил специалист.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев рассказал, что сеяние паники западными СМИ о ситуации вокруг Украины отталкивает потенциальных инвесторов. Кроме того, на этом фоне вкладчики закрывают депозиты в банках, а курс гривны падает.

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