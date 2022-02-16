Глава Чечни готов признать независимость ДНР и ЛНР вслед за Путиным

Грозный, 16 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил слова поддержки депутатам Госдумы, которые просят президента РФ Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР.

В своем Telegram-канале Кадыров пишет, что поддерживает решение Государственной думы об обращении к президенту РФ.

«Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение. Владимир Владимирович — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный шаг», — отмечает лидер Чечни.

Глава республики также уверен, что такого же мнения придерживаются большинство граждан страны. Он напомнил, что против двух республик развернута информационная война, поэтому признание их независимости на международной арене сможет завершить «многолетнее противостояние и кровопролитие».

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ обращалось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР еще в 2014 году. Председатель организации Сергей Вострецов уверен, что если бы ДНР и ЛНР признали еще тогда, то «было бы гораздо меньше проблем».