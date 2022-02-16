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Муж погибшей Галины Хатчинс обратился в суд с иском против Алека Болдуина

Общество
Муж погибшей Галины Хатчинс обратился в суд с иском против Алека Болдуина
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 16 февраля. Супруг оператора Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма «Ржавчина» от случайного выстрела, обратился в суд против актера Алека Болдуина, а также причастных к созданию фильма компаний и продюсеров.

Как отмечено в заявлении, смерть Хатчинс можно было бы предотвратить, если бы члены съемочной группы не игнорировали жалобы на нарушения правил безопасности.

«Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма «Ржавчина», что привело к фатальным последствиям», - говорится в иске, который получил окружной суд штата Нью-Мексико.

Напомним, смертельный инцидент произошел в октябре 2021 года. Актер Алек Болдуин при репетиции эпизода вестерна «Раст» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получила тяжелое ранение. В настоящее время правоохранительные органы в США занимаются расследованием инцидента. Накануне актера Алека Болдуина впервые заметили на съемках фильма после судьбоносного выстрела во время создания «Ржавчины».

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