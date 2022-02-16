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Гимн СССР прозвучал в прямой трансляции Reuters с Майдана в Киеве

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 05:04
Общество
Гимн СССР прозвучал в прямой трансляции Reuters с Майдана в Киеве
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 февраля. Гимн СССР прозвучал в прямом эфире агентства Reuters из центра украинской столицы, видеозапись доступна на YouTube-канале издания.

Reuters несколько часов назад начало прямую трансляцию из Киева под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». Во время эфира фоном играет различная музыка, в том числе был слышен гимн Советского Союза.

«Россия говорит, что отвела войска от границы с Украиной, но Запад заявляет, что пока не видел доказательств», — говорится в подписи к видео.

Накануне британские таблоиды сообщили, что «вторжение на Украину» якобы начнется в 03:00 среды, 16 февраля, (02:00 по московскому времени). Издание Mirror, в частности, сослалось на источники в разведслужбах США, а Sun называло три часа ночи «наиболее вероятным временем» вторжения.

На Западе в последнее время выражали обеспокоенность из-за якобы усилившихся «агрессивных действий» России у границ Украины. Эти обвинения не раз отвергала Москва. В Кремле отмечали, что заявления об «агрессии РФ» используются в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских границ.

Официальный представитель Кремля ранее сообщил, что глава государства Владимир Путин иногда в шутку спрашивает, не называют ли западные издания точное время якобы готовящегося «вторжения».

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