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Автоэксперт Мигаль объяснил, каким водителям не нужен полноприводный автомобиль

Общество
Автоэксперт Мигаль объяснил, каким водителям не нужен полноприводный автомобиль
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 февраля. Автомобиль с полным приводом может не понадобиться водителям, которые проживают в южных регионах и передвигаются исключительно в черте города. Об этом рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Эксперт в интервью для агентства «Прайм» отметил, что при выборе машины и компоновки трансмиссии нужно ориентироваться на условия, в которых будет использоваться транспорт. По его мнению, при перепадах температур и частых гололедах полный привод позволит выбраться из сугроба.

«Определенно полный привод на автомобиле нужен не только неопытным водителям, но и тем, кто проживает в загородной или сельской местности. Для движения по бездорожью в условиях российской зимы, он будет эффективнее переднего, но только в сочетании с внедорожной резиной», — подчеркнул Мигаль.

Ранее стало известно, что немецкий концерн BMW намерен серьезно изменить свою линейку. Сейчас производитель тестирует и дорабатывает обновленный кроссовер X6, сообщают «Автоновости дня».

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