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Исследователи пророчеств Ванги рассказали об опасности даты 22.02.2022

Общество
Исследователи пророчеств Ванги рассказали об опасности даты 22.02.2022
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 16 февраля. Болгарская ясновидящая Ванга предсказала немало событий, которые произойдут в 2022 году. В частности, она говорила о голоде, новом вирусе и сильной жажде.

Издание «Сиб.фм» сообщило, что февраль 2022 года будет тяжелым месяцем. Однако наиболее известное пророчество сделала Ванга.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – говорила она.

По ее мнению, помимо нового вируса, который находится в Сибири, человечество ждут и другие беды. Она рассказывала, что многие люди будут страдать от жажды, поскольку некоторые города столкнутся с недостатком воды. В особенности это коснется стран третьего мира. Однако самые опасные события произойдут 22 февраля 2022 года, когда в одной дате сойдутся шесть двоек.

Исследователи пророчеств Ванги рассказали об опасности даты 22.02.2022
пресс-служба первого канала /

«Надо пережить день со всеми двойками. Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов», – рассказывала Ванга.

Ранее стало известно, что легендарный французский астролог Нострадамус за свою жизнь успел предсказать множество важных событий, ожидающих человечество в будущем. Однако перед смертью он оставил одно из самых страшных и трагичных своих пророчеств.

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ванга предсказание болезнь
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