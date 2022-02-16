Президент Германии призвал Россию и страны Запада отказаться от языка оружия

Рига, 16 февраля. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал серьезные переговоры единственным возможным успешным путем решения украинского вопроса. Глава страны призвал стороны отказаться от оружия.

Штайнмайер также отметил, что в данном вопросе необходимо проявить выдержку и терпение, так как для переговоров Западу нужны «четкие и заслуживающие доверия сигналы», которые могли бы подтвердить деэскалацию. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

По словам немецкого лидера, это обусловлено тем, что сейчас у западных границ РФ находится большое количество вооруженных сил.

«Единственный успешный путь – это серьезные переговоры, а не язык оружия» — заявил Штайнмайер на пресс-конференции в Латвии.

Ранее президент ФРГ призвал Россию стремиться сохранить мир в Европе. Об этом передает RT. В своем выступлении перед Федеральным собранием он возложил ответственность за возникшую напряженность на Кремль.