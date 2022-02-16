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Посол Разов: санкции против России вводятся Западом беспредметно

Политика
Посол Разов: санкции против России вводятся Западом беспредметно
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Рим, 16 февраля. Антироссийские санкции западных стран, якобы связанные с ситуацией вокруг Украины, не имеют на самом деле к ней никакого отношения и вводятся беспредметно, заявил посол РФ в Риме Сергей Разов.

Ограничения США и Евросоюза, по его словам, после событий на Украине приобрели дурную инерцию. Об этом посол рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит на Украине или вокруг нее, и теми санкциями, которые вводятся, на наш взгляд, беспредметно», — подчеркнул Разов.

Дипломата также спросили про падение поставок газа на Апеннины в январе. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин обещал итальянскому лидеру Марио Драги увеличить поставки голубого топлива при необходимости.

«Конкретные объемы поставок зависят от взаимоотношений и договоренностей между операторами, Eni c итальянской стороны и "Газпром-экспортом" с российской. У них коммерческие отношения, есть практика заказа необходимых объемов, поэтому я думаю, что вопросы конкретных, ежемесячных поставок, лучше обратить к ним. Здесь нет политики», — добавил Разов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что западные страны остановят «Северный поток — 2» в случае «агрессии» России.

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