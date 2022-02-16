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Постпред США при ООН не смогла доказать неизбежность «вторжения» на Украину

Политика
Постпред США при ООН не смогла доказать неизбежность «вторжения» на Украину
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Нью-Йорк, 16 февраля. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд не смогла доказать неизбежность «вторжения» на Украину и потребовала доказательств от России. С неоднозначным заявлением дипломат выступила в интервью Nieuwsuur.

Отвечая на вопрос о существовании доказательств неизбежности «вторжения» России, Томас-Гринфилд сообщила, что их предоставят сами россияне.

«Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход», — подчеркнула постпред США при ООН.

Томас-Гринфилд заявила, что только президент России Владимир Путин и «сами русские» точно знают, что они намерены делать. Постпред США при ООН выразила надежду, «что они выберут дипломатию, а не конфронтацию».

Государства Запада в последнее время выражали обеспокоенность из-за якобы усилившихся «агрессивных действий» России у границ Украины. Эти обвинения не раз отвергала Москва. В России отмечали, что заявления об «агрессии РФ» используются в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у российских границ.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места дислокации после проходивших на территории Белоруссии учений «Союзная решимость – 2022», сообщает «Взгляд». Представители России и Белоруссии многократно заявляли, что маневры никому не угрожают и имеют оборонительную направленность.

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украина сша томас-гринфилд
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