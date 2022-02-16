Установлены личности подростков, которые выпали из окна многоэтажки в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 февраля. Установлены личности подростков, которые выпали из окна многоэтажки на проспекте Тореза в Петербурге.

Выпавшими из окна на проспекте Тореза в Петербурге оказались шестнадцатилетние Рамазан С. и Екатерина М. В результате происшествия подростки скончались на месте.

Их тела обнаружили прохожие рядом с домом 39/1. Как выяснилось, в этом доме проживала Екатерина М. Сотрудники скорой помощи быстро прибыли на место происшествия, но подростки уже не подавали признаков жизни. Причины трагедии все еще выясняются.

Ранее в Москве ребенок выпал с третьего этажа жилого дома. Ребенок выжил и был доставлен в больницу. По данным новостного портала RT, квартира арендовалась для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетними. Также ранее подросток выпал из окна 15-этажного дома в Тюмени. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.