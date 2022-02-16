Аналитик Лынова: некоторые приложения на телефоне могут воровать личные данные владельца

Москва, 16 февраля. Некоторые программы на смартфоне способны воровать личные данные владельца. Соответствующее заявление сделала аналитик Татьяна Лынова.

Лынова во время беседы с агентством «Прайм» заявила, что вредоносное программное обеспечение может быть причиной утечки СМС-сообщений, снимков, контактов, переписок в социальных сетях и мессенджерах, банковских данных и так далее. По словам специалиста, троянские программы, которые имеют полезную особенность для человека, в большинстве случаев запрашивают доступ к разным функциям и файлам с телефона.

Аналитик подчеркнула, что любая программа может быть вредоносной. Лынова посоветовала пользоваться лишь официальными магазинами приложений для избежания кражи ценных сведений.

Слишком частое применение смартфона перед сном может быть причиной развития онкологического заболевания. Об этом ранее заявил медик Андрей Базылев.

Эксперт по кибербезопасности Виктор Чебышев недавно назвал несколько признаков, которые могут говорить о наличии вредоносной программы на смартфоне. Материал об этом подготовил RT.