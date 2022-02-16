Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 03:47
03:39
Политика
Постпред США при ООН не смогла доказать неизбежность «вторжения» на Украину
03:31
Общество
Петербуржцы пробираются через грязные сугробы после чистки набережной Обводного канала
03:12
Происшествия
Установлены личности подростков, которые выпали из окна многоэтажки в Петербурге
02:59
Общество
Чешский врач Кубеш назвал заложенность ушей признаком онкозаболевания
02:45
Общество
Вирусолог Альтштейн: антитела к «Омикрону» плохо нейтрализуют другие штаммы
02:28
Общество
Аналитик Лынова: некоторые приложения на телефоне могут воровать личные данные владельца
02:19
Олимпийские игры 2022
Допинг-проба Валиевой содержала три средства для улучшения работы сердца
02:13
Происшествия
Упавшая сосулька пробила стекло автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга
02:12
Экономика
Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке собирается выпустить 30 тыс. машин в 2022 году
02:00
Экономика
Не фондом единым: что помешает нацвалюте РФ достигнуть курса в 68 рублей за доллар
Все новости

Аналитик Лынова: некоторые приложения на телефоне могут воровать личные данные владельца

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 02:28
Общество
Аналитик Лынова: некоторые приложения на телефоне могут воровать личные данные владельца
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 16 февраля. Некоторые программы на смартфоне способны воровать личные данные владельца. Соответствующее заявление сделала аналитик Татьяна Лынова.

Лынова во время беседы с агентством «Прайм» заявила, что вредоносное программное обеспечение может быть причиной утечки СМС-сообщений, снимков, контактов, переписок в социальных сетях и мессенджерах, банковских данных и так далее. По словам специалиста, троянские программы, которые имеют полезную особенность для человека, в большинстве случаев запрашивают доступ к разным функциям и файлам с телефона.

Аналитик подчеркнула, что любая программа может быть вредоносной. Лынова посоветовала пользоваться лишь официальными магазинами приложений для избежания кражи ценных сведений.

Слишком частое применение смартфона перед сном может быть причиной развития онкологического заболевания. Об этом ранее заявил медик Андрей Базылев.

Эксперт по кибербезопасности Виктор Чебышев недавно назвал несколько признаков, которые могут говорить о наличии вредоносной программы на смартфоне. Материал об этом подготовил RT.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Аналитик Лынова: некоторые приложения на телефоне могут воровать личные данные владельца
вирус телефон смартфон
Комментировать