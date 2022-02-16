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Допинг-проба Валиевой содержала три средства для улучшения работы сердца

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 02:19
Олимпийские игры 2022
Допинг-проба Валиевой содержала три средства для улучшения работы сердца
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 16 февраля. Допинг-проба 15-летней российской спортсменки Камилы Валиевой содержала три препарата, которые используются для улучшения работы сердца. Соответствующий материал об этом опубликовала газета The New York Times.

Американское издание заявило, что в допинг-пробе Валиевой были обнаружены L-карнитин, гипоксен и триметазидин. Из этого списка только последнее средство запрещено для спортсменов.

Валиева занимает лидирующую позицию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине по результатам короткой программы. На втором месте расположилась другая российская фигуристка Анна Щербакова. Третью строчку занимает Александра Трусова.

Дедушка Камилы Валиевой ранее дал показания во время расследования дело о допинг-скандале фигуристки. По его словам, он принимал триметазидин, передает RT.

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